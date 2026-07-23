Россиянин захотел вернуть себе свою крымскую версию

Велопутешественник Павлов заявил, что пересек границу России и расплакался

Велопутешественник Андрей Павлов спустя 80 дней добрался из Пхукета до Славянска-на-Кубани. Свой путь он держит в Крым. Его историю рассказывает KP.RU.

За спиной россиянина пять стран и 12 тысяч километров. До места назначения остались буквально считанные дни. В соцсетях это путешествие уже окрестили самым безумным вело-челленджем года: его 35-летний Павлов, несколько лет проживший в Таиланде, начал в мае. Тогда в кармане у мужчины было всего несколько сотен долларов, но он слишком сильно хотел вернуться домой в Крым и начать жизнь с чистого листа, «выбравшись из жизненного лабиринта».

«Хочу, наконец, вернуть себе ту версию, которая была раньше, а была она именно в Крыму — на родном полуострове», — поделился он.

До заветной цели осталось всего несколько сотен километров. На этом отрезке пути Павлова поджидают уже знакомые по четырем странам трудности: жара и долгая дорога. Однако, по сравнению с тем, что он уже пережил, это кажется мелочью.

«Если честно, я не верю, что я вот-вот приеду домой. Границу России я пересек на выходных и расплакался», — заявил россиянин.

Ранее сообщалось, что в Таиланде Павлов купил себе велосипед за 29 тысяч рублей. Кроме того, он взял с собой палатку и прочие предметы, необходимые в дальнем путешествии.