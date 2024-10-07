50-летняя Виктория Бекхэм опубликовала снимок в боди с декольте до пупка

Британская певица Виктория Бекхэм опубликовала снимок в боди с декольте до пупка

Британская певица, предприниматель и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала снимок в откровенном наряде. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала фото, на котором позировала, сидя на искусственном песке, в черном трикотажном боди с декольте до пупка. При этом звезда отказалась от штанов, демонстрируя стройные ноги. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках, декорированные золотой фурнитурой.

Стилисты сделали ей прическу и завили волосы в небрежные локоны. Визажисты нанесли Бекхэм яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее наряд Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». Для упомянутого случая знаменитость надела обтягивающие черные легинсы, кардиган и туфли на тонком каблуке.