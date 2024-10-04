Наряд Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку»

Наряд британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». Соответствующие фото и комментарии приводит Daily Mail.

43-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма попала в объективы папарацци, покидая с супругом и семьей ресторан в Лондоне.

Знаменитость надела обтягивающие черные леггинсы, кардиган и туфли на тонком каблуке. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и сумку.

Пользователи сети оценили образ Бекхэм в комментариях под материалом. «Виктория выглядит так, будто надела колготки, но забыла юбку», «Неудивительно, что ее приходится вести за руку, ведь она надела эти нелепые темные очки посреди ночи», «Что надето на Виктории?», «Солнцезащитные очки в темноте? Ты выглядишь нелепо, Виктория!» — возмутились они.

В мае Бэкхем вопреки собственной худобе призвала женщин любить свои пышные формы. По ее словам, с возрастом она пришла к выводу, что любовь к своему телу важнее, чем стройность, поэтому она старается находить баланс между удовольствиями и дисциплиной в отношении здорового питания и тренировок.