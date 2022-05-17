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Жена Бекхэма призвала женщин любить свои пышные формы вопреки собственной худобе

Виктория Бекхэм призвала женщин любить недостатки своей фигуры вопреки собственной худобе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм призвала женщин любить свои пышные формы и недостатки фигуры вопреки собственной худобе. Мыслями на эту тему она поделилась журналистам британской версии журнала Grazia.

43-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма снялась для обложки издания в черном наряде, состоящем из бра бренда What Katie Did, кардигана ее собственной марки Victoria Beckham и кружевных шорт Found And Vision. В качестве обуви были выбраны босоножки на высоком каблуке модного дома Saint Laurent. При этом образ модели дополнял головной убор в виде кроличьих ушей Atsuko Kudo.

По словам знаменитости, с возрастом она пришла к выводу, что любовь к своему телу важнее, чем стройность, поэтому она старается находить баланс между удовольствиями и дисциплиной в отношении здорового питания и тренировок. Кроме того, модельер рассказала, что является поклонницей пышных форм.

«Желание быть худой — это старомодно. Я думаю, что современные женщины хотят выглядеть здоровыми и фигуристыми, стремятся иметь грудь и широкие бедра», — уточнила она и добавила, что, по ее мнению, одежда бренда Victoria Beckham лучше смотрится на покупательницах с формами.

В ответ на рассуждения знаменитости журналистка Grazia обратила внимание на худобу Бэкхем. Героиня материала, в свою очередь, ответила, что необходимо принимать свою фигуру вне зависимости от размера. «Все равно, худые вы или полные. Дело не в достижении определенного размера. Вы должны наслаждаться тем, кем являетесь», — добавила она.

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Бекхэм призналась, что поменяла свое мнение относительно идеального телосложения во время карантина, который она проводила вместе с семьей в Майами. Дизайнер уточнила, что видела множество женщин с разными типами фигуры, которые чувствовали себя уверенно в откровенных нарядах на публике.

«Жительницы Майами ходили по пляжу практически обнаженными и выглядели фантастически. То, как они демонстрируют свое тело, говорит об их уверенности в себе, — высказалась героиня материала. — Мне нравилось, что Харпер [дочь] находилась рядом с женщинами, которые наслаждаются тем, как они выглядят, несмотря на свои параметры».

В заключение супруга Бекхэма заявила, что устала от многослойности, которой она придерживалась при составлении нарядов в последние годы, поэтому начала носить более откровенные образы. Например, на свадьбе сына Бруклина и актрисы Николы Пельтц она появилась в серебристом платье-комбинации. «Я снова хочу чувствовать себя сексуальной», — пояснила она.

В феврале бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл детали диеты своей жены. По словам футболиста, секретом стройности Виктории является потребление одного и того же блюда на протяжении 25 лет. Выяснилось, что она ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле.

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Майя Пономаренко
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