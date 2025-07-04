Украина за ночь выпустила по России почти пять десятков дронов

Минобороны: Силы ПВО сбили 48 дронов ВСУ над пятью регионами России

В ночь на пятницу, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти пять десятков летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 летательных аппаратов над пятью регионам России. Попытки атаки были предприняты в течение ночи.

Больше всего дронов — 26 — сбили над Ростовской областью, еще 12 перехватили над Курской областью, 6 —над Белгородской областью, 3 – над Орловской, 1 – над Липецкой областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.