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07:29, 4 июля 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России почти пять десятков дронов

Минобороны: Силы ПВО сбили 48 дронов ВСУ над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на пятницу, 4 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти пять десятков летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 летательных аппаратов над пятью регионам России. Попытки атаки были предприняты в течение ночи.

Больше всего дронов — 26 — сбили над Ростовской областью, еще 12 перехватили над Курской областью, 6 —над Белгородской областью, 3 – над Орловской, 1 – над Липецкой областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

ЖЗЛ
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