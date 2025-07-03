Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко возросла

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников ВСУ над пятью регионами

В ночь на четверг, 3 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию с помощью почти семи десятков беспилотников, что в 13 раз больше, чем ночью ранее. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 69 летательных аппаратов над пятью регионами России. Больше всего дронов — 27 — сбили над территорией Белгородской области.

Еще 22 летательных аппарата перехватили над Воронежской областью, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской, 2 — над Крымом. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Интенсивность попыток атак ВСУ на Россию, таким образом, резко возросла. Ночью ранее Украина выпустила по России только пять летательных аппарата, которые сбили над Курской и Ростовской областями, а также Крымом.