Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию изменилась в 12 раз

Минобороны: Силы ПВО сбили 5 дронов над Курской и Ростовской областями и Крымом

В ночь на среду, 2 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России в 12 раз меньше беспилотников, чем ночью ранее. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Всего, по данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников. Попытки атак были предприняты в течение ночи.

В ведомстве уточнили, что два беспилотника удалось перехватить над Курской и Ростовской областями, еще один — над Крымом. Других данных о ситуации там не привели.

В ночь на 1 июля ВСУ выпустили по России 6 дронов. Под удар попали семь регионов, в том числе Ростовская, Саратовская, Белгородская, Воронежская и Орловская области, а также Крым. Беспилотники тогда сбили над Черным и Азовским морями.