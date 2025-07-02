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07:08, 2 июля 2025Россия

Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию изменилась в 12 раз

Минобороны: Силы ПВО сбили 5 дронов над Курской и Ростовской областями и Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на среду, 2 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России в 12 раз меньше беспилотников, чем ночью ранее. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Всего, по данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников. Попытки атак были предприняты в течение ночи.

В ведомстве уточнили, что два беспилотника удалось перехватить над Курской и Ростовской областями, еще один — над Крымом. Других данных о ситуации там не привели.

В ночь на 1 июля ВСУ выпустили по России 6 дронов. Под удар попали семь регионов, в том числе Ростовская, Саратовская, Белгородская, Воронежская и Орловская области, а также Крым. Беспилотники тогда сбили над Черным и Азовским морями.

ЖЗЛ
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