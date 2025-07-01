Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась

МО: Силы ПВО сбили 60 дронов над семью регионами и Черным и Азовским морями

В ночь на вторник, 1 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России шесть десятков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 дронов. Под удар попали семь регионов, летательные аппараты также сбили над Черным и Азовскими морями. Больше всего дронов — 17 — сбили над Крымом.

Еще 16 летательных аппаратов сбили над Ростовской областью, 11 — над Азовским морем, 5 — над Курской областью, 4 — над Саратовской областью, 3 — над Черным морем, 2 — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской и Орловской областями.