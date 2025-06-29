Два человека пострадали в российском регионе при атаке БПЛА

Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковали Курскую область, пострадали 2 человека

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Курскую область, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — написал врио губернатора Курской области.

Хинштейн добавил, что еще один дрон атаковал деревню Кекино. В результате пострадал 47-летний мужчина, у него диагностировали осколочные ранения ног. Обоих мирных жителей госпитализировали в Курскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что в течение двух часов вечером 27 июня в небе над регионами страны было сбито более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть из них — 12 — над Курской областью.