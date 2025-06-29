Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:07, 29 июня 2025Россия

Два человека пострадали в российском регионе при атаке БПЛА

Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковали Курскую область, пострадали 2 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Курскую область, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — написал врио губернатора Курской области.

Хинштейн добавил, что еще один дрон атаковал деревню Кекино. В результате пострадал 47-летний мужчина, у него диагностировали осколочные ранения ног. Обоих мирных жителей госпитализировали в Курскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что в течение двух часов вечером 27 июня в небе над регионами страны было сбито более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть из них — 12 — над Курской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане призвали сжечь посольство России

    В Китае создали способное выводить из строя электросети оружие

    На Гран-при Австрии «Формулы-1» мост рухнул на трассу

    Названа просьба НАТО к Зеленскому во время саммита

    Уничтожение российским Су-30 катеров ВСУ в Черном море засняли на видео

    В Екатеринбурге арестовали двух фигурантов дела о давних убийствах

    В США анонсировали 500-процентные пошлины для торговых партнеров России

    Летевший в Калининград самолет экстренно сменил курс

    В одном из регионов России произошло землетрясение

    Трамп выпустил футболки с надписью «папочка»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости