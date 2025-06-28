За два часа над регионами России уничтожили более 20 беспилотников

Минобороны России: Над регионами России за два часа сбили 25 БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что в течение двух часов вечером 27 июня в небе над регионами страны было сбито более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Так, с 20:10 до 23:25 по московскому времени было уничтожено 25 БПЛА. Большая часть из них — 12 — над Курской областью. Еще 10 беспилотников сбили над Крымом, а 3 — в небе над Орловской областью.

Ранее стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины на Брянск пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую помощь.