Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Брянской области

Четыре человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Под ударом оказался областной центр — город Брянск. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

После этого губернатор сообщил об отражении атаки дронов на регион. Силами противовоздушной обороны было перехвачено четыре беспилотника самолетного типа, уточнил Богомаз.

Утром 27 июня над Брянской и Курской областями было сбито шесть дронов ВСУ. Пять из них сбили над Брянской областью.