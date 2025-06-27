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10:45, 27 июня 2025Россия

Предотвращены удары ВСУ по двум регионам России

Минобороны России: Шесть БПЛА ВСУ уничтожены в Брянской и Курской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 8:00 до 9:00 дежурные военные сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Пять дронов уничтожены в Брянской области, еще один — в Курской. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвати над регионами в ночь на 27 июня 39 украинских беспилотников. 19 летательных аппаратов средства ПВО сбили в Ростовской области, 13 — в Волгоградской , 4 — в Крыму, еще по одному — в Белгородской, Брянской и Самарской областях.

В сети также появились кадры пролета дрона под Ростовом. На них видно, как по небу движется беспилотник с большим размахом крыльев, вероятно, самолетного типа. Слышен жужжащий звук работы мотора.

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