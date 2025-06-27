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07:19, 27 июня 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России почти четыре десятка беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 39 беспилотников над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на пятницу, 27 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти четыре десятка беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего в течение ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 украинских дронов. Попытки атаки были предприняты на шесть российских регионов.

Больше всего летательных аппаратов — 19 — сбили над Ростовской областью. Еще 13 перехватили над Волгоградской областью, 4 — над Крымом, по одному — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Вечером 26 июня силы ПВО за три часа сбили 16 дронов. Под удар, как отчитывались в Минобороны, попали Курская и Брянская области, а также Крым и Черное море.

Вот это да!
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