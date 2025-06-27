Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

Минобороны: Система ПВО за 3 часа сбила 16 БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 26 июня по 0:00 27 июня. Больше всего беспилотников, а именно семь, были сбиты на территории Курской области.

Кроме того, по четыре БПЛА были поражены в Брянской области и Республике Крым, а еще один дрон сбили в акватории Черного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 26 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами полсотни беспилотников Вооруженных сил Украины.