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07:59, 26 июня 2025Россия

Средства ПВО за ночь сбили над Россией полсотни беспилотников ВСУ

Минобороны России: За ночь средства ПВО сбили над регионами 50 беспилотников ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на 26 июня средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами полсотни беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство все 50 дронов относились к самолетному типу. 23 из них перехвачены в Курской области, 11 — в Ростовской, 6 — в Брянской, 3 — в Белгородской, 2 — в Республике Крым, по 1 — в Мордовии и Калужской области. Кроме того, три летательных аппарата, в том числе два, летевших на Москву, сбиты в Московском регионе.

Информация о районах падения обломков беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее, 25 июня, ВСУ также в течение дня предпринимали попытки ударить по России с воздуха. Так, с 17:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО перехватили 20 дронов, а с 15:00 до 17:00 — 10.

Кроме того, белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о взрыве беспилотника на стоянке предприятия в селе Новая Таволжанка. В результате оказались повреждены остекление и фасад производственного цеха, а также легковой автомобиль.

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