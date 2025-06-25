Средства ПВО сбили над регионами России почти 20 беспилотников ВСУ за три часа

Минобороны России: Средства ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ за три часа

Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над регионами почти 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные военные перехватили 18 дронов самолетного типа. Семь из них уничтожены в Брянской области, четыре — в Ульяновской, три — в Воронежской, по два — в Курской и Саратовской. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 10 украинских беспилотников с 15:00 до 17:00. Четыре дрона средства ПВО уничтожили в Воронежской области, два — в Тамбовской, по одному — в Курской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областях.

Кроме того, 25 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве беспилотника на стоянке предприятия в селе Новая Таволжанка. В результате оказались повреждены остекление и фасад производственного цеха, а также легковой автомобиль.