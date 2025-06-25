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20:22, 25 июня 2025Россия

Средства ПВО сбили над регионами России почти 20 беспилотников ВСУ за три часа

Минобороны России: Средства ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ за три часа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над регионами почти 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные военные перехватили 18 дронов самолетного типа. Семь из них уничтожены в Брянской области, четыре — в Ульяновской, три — в Воронежской, по два — в Курской и Саратовской. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 10 украинских беспилотников с 15:00 до 17:00. Четыре дрона средства ПВО уничтожили в Воронежской области, два — в Тамбовской, по одному — в Курской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областях.

Кроме того, 25 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве беспилотника на стоянке предприятия в селе Новая Таволжанка. В результате оказались повреждены остекление и фасад производственного цеха, а также легковой автомобиль.

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