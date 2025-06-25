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18:19, 25 июня 2025Россия

Беспилотник ВСУ взорвался на территории российского предприятия

Гладков: Дроны ВСУ ударили по Новой Таволжанке, Отрадному и Новостроевке-Первой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Так, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон взорвался на стоянке местного предприятия. В результате повреждены остекление и фасад производственного цеха, а также легковой автомобиль. «Вследствие детонации второго FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор. В селе Нежеголь от удара дрона поврежден объект торговли», — написал он.

Кроме того, в селе Отрадное Белгородского района беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по автомобилю, повредив кузов и лобовое стекло транспортного средства.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за атаки дрона загорелась кровля частного дома. На данный момент пожар ликвидирован.

Гладков подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об ударе БПЛА по грузовику в районе поселка Октябрьский. Водителя с баротравмой и осколочными ранениями лица и рук доставили в Октябрьскую районную больницу.

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