ВСУ ударили по движущемуся грузовику в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: Дрон ВСУ атаковал грузовик, ранен водитель

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовик в районе поселка Октябрьский Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и рук доставили в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали необходимую помощь», — написал Гладков.

Он добавил, что для продолжения лечения бригада скорой транспортирует раненого водителя в городскую больницу Белгорода. Транспортное средство, на котором он двигался, оказалось повреждено, сообщил губернатор, но других подробностей не привел.

Ранее в Курской области в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по участку автодороги Бобрава — Белая в Беловском районе пострадал водитель КамАЗа. У 52-летнего мужчины диагностировали слепое осколочное ранение левого предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.