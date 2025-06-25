Водитель КамАЗа пострадал при атаке ВСУ на автодорогу в России

Хинштейн: Водитель КамАЗа пострадал при ударе БПЛА ВСУ по автодороге под Курском

В Курской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по участку автодороги Бобрава — Белая в Беловском районе пострадал водитель КамАЗа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, у 52-летнего мужчины диагностировали слепое осколочное ранение левого предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшему оказана первая помощь. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу.

Хинштейн также обратился к жителям Курской области, напомнив, что ВСУ продолжают атаки на инфраструктуру региона и призвав к осторожности.

Днем ранее в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 29-летний житель села Белица. У россиянина выявили осколочные ранения левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины.

