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12:36, 25 июня 2025Россия

Водитель КамАЗа пострадал при атаке ВСУ на автодорогу в России

Хинштейн: Водитель КамАЗа пострадал при ударе БПЛА ВСУ по автодороге под Курском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Курской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по участку автодороги Бобрава — Белая в Беловском районе пострадал водитель КамАЗа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, у 52-летнего мужчины диагностировали слепое осколочное ранение левого предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшему оказана первая помощь. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу.

Хинштейн также обратился к жителям Курской области, напомнив, что ВСУ продолжают атаки на инфраструктуру региона и призвав к осторожности.

Днем ранее в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 29-летний житель села Белица. У россиянина выявили осколочные ранения левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины.

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