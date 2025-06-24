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18:15, 24 июня 2025Россия

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на российский регион

Хинштейн: Житель курского села Белица ранен при атаке беспилотника ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В селе Белица Курской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, 29-летний мужчина получил осколочные ранения левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины. Ему оказана необходимая помощь. В ближайшее время россиянина доставят в Курскую областную больницу.

Хинштейн также напомнил, что в приграничных районах Курской области все еще небезопасно. Он призвал воздержаться от поездок в эту часть региона.

Ранее чиновник рассказал, что в результате атак ВСУ на Курск и село Кудинцево Льговского района повреждения получили частные жилые дома. Кроме того, задета стена и крыша фельдшерско-акушерского пункта и посечены два автомобиля. Пострадавших, предварительно, нет.

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