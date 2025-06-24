Хинштейн раскрыл данные о разрушениях в Курской области после атак ВСУ

Хинштейн: В Курске и селе Кудинцево из-за атак ВСУ повреждения получили дома

Частные дома получили повреждения при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск и село Кудинцево Льговского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

В Курске из-за падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов оказалось повреждено остекление в двух частных домах. В селе Кудринцево повреждения получила стена и крыша фельдшерско-акушерского пункта, осколками также оказались посечены один частный дом и два автомобиля.

«По предварительной информации, обошлось без пострадавших! На местах происшествия работают оперативные службы. Комиссия оценит ущерб повреждений», — написал Хинштейн.

По данным Минобороны, в ночь на вторник, 24 июня, над Курской областью сбили 14 летательных аппаратов. Всего над Россией перехватили 20 дронов, под удар также попали Брянская, Орловская, Смоленская и Белгородская области, а также Московский регион.