Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

В ночь на вторник, 24 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 20 беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами России. Больше всего летательных аппаратов — 14 — сбили над Курской областью.

Еще два дрона перехватили над Московским регионом, по одному — над Брянской, Орловской, Смоленской и Белгородской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Известно, что один из атаковавших Московский регион беспилотников попал в многоэтажный дом в подмосковном Красногорске. Как уточнял губернатор Андрей Воробьев, При падении обломков пострадали 34-летний мужчина и беременная женщина. Жителей многоэтажного дома в Красногорске, куда попал дрон, эвакуировали — всего из здания вывели 100 жителей, среди них 30 детей.