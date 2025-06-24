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07:17, 24 июня 2025Россия

Губернатор показал кадры с места попадания беспилотника в многоэтажку под Москвой

Подмосковный губернатор Воробьев показал кадры с места попадания БПЛА в дом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В сети появились кадры с места попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в подмосковном Красногорске. Их опубликовал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

На кадрах видна работа оперативных служб на месте происшествия. У места попадания дрона в жилой дом в том числе дежурит скорая и автомобиль пожарных.

Telegram-канал Андрея Воробьева

Беспилотники пытались атаковать Московскую область в ночь на вторник, 24 июня. При падении обломков пострадали 34-летний мужчина и беременная женщина. Жителей многоэтажного дома в Красногорске, куда попал дрон, эвакуировали — всего из здания вывели 100 жителей, среди них 30 детей.

Также о поражении летевшего на Москву беспилотника отчитывался мэр столицы Сергей Собянин. Он не привел подробностей о ситуации, но сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ЖЗЛ
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