Губернатор показал кадры с места попадания беспилотника в многоэтажку под Москвой

Подмосковный губернатор Воробьев показал кадры с места попадания БПЛА в дом

В сети появились кадры с места попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в подмосковном Красногорске. Их опубликовал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

На кадрах видна работа оперативных служб на месте происшествия. У места попадания дрона в жилой дом в том числе дежурит скорая и автомобиль пожарных.

Telegram-канал Андрея Воробьева

Беспилотники пытались атаковать Московскую область в ночь на вторник, 24 июня. При падении обломков пострадали 34-летний мужчина и беременная женщина. Жителей многоэтажного дома в Красногорске, куда попал дрон, эвакуировали — всего из здания вывели 100 жителей, среди них 30 детей.

Также о поражении летевшего на Москву беспилотника отчитывался мэр столицы Сергей Собянин. Он не привел подробностей о ситуации, но сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.