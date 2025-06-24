Беременная женщина пострадала при падении обломков БПЛА

В Красногорске при падении обломков БПЛА пострадала беременная женщина

В подмосковном Красногорске при падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадала беременная женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Воробьев.

Глава региона отметил, что также пострадал 34-летний мужчина — у него диагностировали осколочные ранения руки и ноги.

Кроме того, в результате падения обломков беспилотника загорелась квартира на 17-ом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что жителей многоэтажного дома в Красногорске эвакуировали после падения обломков БПЛА. Всего были эвакуированы 100 жителей, среди них 30 детей.

До того мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поражении летевшего на столицу БПЛА. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб. Позднее система противовоздушной обороны поразила еще один летевший на столицу дрон.