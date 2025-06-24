Жителей многоэтажного дома эвакуировали после падения обломков БПЛА

Жителей многоэтажки в Красногорске эвакуировали после падения обломков БПЛА

Жителей многоэтажного дома в Красногорске эвакуировали после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что эвакуированы 100 жителей, среди них 30 детей. В доме начался пожар. Одна комната в квартире на 17-м этаже выгорела полностью. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поражении летевшего на столицу БПЛА. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб. Позднее система противовоздушной обороны поразила еще один летевший на столицу дрон.

После этого в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево — ввели план «Ковер».