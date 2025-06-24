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02:51, 24 июня 2025Россия

Жителей многоэтажного дома эвакуировали после падения обломков БПЛА

Жителей многоэтажки в Красногорске эвакуировали после падения обломков БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Жителей многоэтажного дома в Красногорске эвакуировали после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что эвакуированы 100 жителей, среди них 30 детей. В доме начался пожар. Одна комната в квартире на 17-м этаже выгорела полностью. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поражении летевшего на столицу БПЛА. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб. Позднее система противовоздушной обороны поразила еще один летевший на столицу дрон.

После этого в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьевоввели план «Ковер».

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