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02:41, 24 июня 2025Путешествия

План «Ковер» ввели в двух московских аэропортах

Росавиация: Аэропорты Внуково и Шереметьево ограничили работу для безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

План «Ковер» ввели в ночь на 24 июня в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево. В них ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Ограничения действуют с 02.14 по московскому времени. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель Росавиации.

Ранее Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям летать над пятью странами из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Запрет распространяется на воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

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