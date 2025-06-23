Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:37, 23 июня 2025Путешествия

Росавиация запретила авиакомпаниям летать над пятью странами

Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ситуации на Ближнем Востоке
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Росавиация обновила указания для отечественных авиакомпаний из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта.

Указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов запрещают полеты в воздушном пространстве пяти стран: Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Уточняется, что ограничения действуют до особого распоряжения — предварительно, до 02:59 по московскому времени 26 июня.

«Решение принято для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — уточнили в Росавиации.

Ранее власти Катара решили временно закрыть воздушное пространство. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны.

В понедельник, 23 июня, Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в ответ на удар США по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Атака по базе «Эль-Удейд» стала началом операции под названием «Благословение победы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Над столицей Катара сбивают ракеты

    Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов

    Москвичи оценили идею запретить аренду электросамокатов

    Умер самый известный биатлонный болельщик

    Пентагон подтвердил атаку Ираном базы США в Катаре

    Только появившихся на свет новорожденных тигрят показали на видео в России

    Олег Майами спас тонущую женщину

    В Иране сообщили о разговоре с министром обороны России

    Задумчивый медведь прогулялся по пляжу на Сахалине рядом с отдыхающими

    Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости