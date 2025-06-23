Росавиация запретила авиакомпаниям летать над пятью странами

Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ситуации на Ближнем Востоке

Росавиация обновила указания для отечественных авиакомпаний из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта.

Указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов запрещают полеты в воздушном пространстве пяти стран: Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Уточняется, что ограничения действуют до особого распоряжения — предварительно, до 02:59 по московскому времени 26 июня.

«Решение принято для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — уточнили в Росавиации.

Ранее власти Катара решили временно закрыть воздушное пространство. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны.

В понедельник, 23 июня, Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в ответ на удар США по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Атака по базе «Эль-Удейд» стала началом операции под названием «Благословение победы».