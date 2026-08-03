Вагенкнехт: Посол Украины в ФРГ Макеев утратил чувство меры в высказываниях о Берлине

Посол Украины в Германии Алексей Макеев перешел все границы своими высказываниями в адрес Берлина. Такое мнение выразила политик Сара Вагенкнехт, опубликовав пост в соцсети X.

«Тон, с которым высказывается Макеев, является наглостью, учитывая те многомиллиардные суммы, которые Украина в этом году вновь получает от немецких налогоплательщиков — деньги, которые оплачивают в том числе избиратели тех партий, которые он подвергает остракизму», — заявила политик.

Вагенкнехт также отметила, что Макеев, вероятно, считает, что если «Украина может взорвать у немцев их важнейшую линию энергоснабжения» (Северные потоки — прим. «Ленты.ру»), то Киев имеет полное право открыто вмешиваться в выборы в Германии.

Пост Вагенкнехт стал ответом на интервью Макеева, в рамках которого тот заявил, что в Германии есть как правые, так и левые партии, которые якобы каждое утро получают указания из Москвы. По мнению посла, немцам стоит хорошо подумать, прежде чем голосовать за оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на следующих выборах, так как партия якобы защищает автократию, ксенофобию и попустительство военным преступлениям.

Ранее стало известно, что Алексей Макеев боится победы «Альтернативы для Германии» на выборах, опасаясь, что после этого Киев может лишиться финансирования.