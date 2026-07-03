Депутат Фронмайер: Посол Украины Макеев боится победы партии АдГ из-за денег

Посол Украины в Германии Алексей Макеев боится победы оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах, потому что это грозит потерей средств. Такое мнение высказал депутат бундестага от АдГ Маркус-Корнел Фронмайер в соцсети Х.

По его словам, Макеев настойчиво призывает немцев не голосовать за эту партию, опасаясь, что Киев может лишиться финансирования. «Почему он так паникует из-за решения немцев о свободном голосовании? Причина очевидна: при правительстве АдГ немецкие миллиарды снова будут служить немецкому народу, а не Украине!» — написал политик.

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель выразила желание наладить отношения с Россией в случае ее победы на следующих парламентских выборах. Она отметила, что западный альянс, поддерживающий Украину, находится в уязвимом положении.