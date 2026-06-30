Лидер АдГ Алис Вайдель: Германия должна восстановить отношения с Россией

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о желании наладить отношения с Россией в случае ее победы на следующих парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

«Дешевая энергия из России была залогом успеха лозунга "Сделано в Германии". Из-за потери этих энергоресурсов мы отстали на годы. Теперь мы зависим от США, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам», — отметила Вайдель.

Она подчеркнула, что западный альянс, поддерживающий Украину, находится в уязвимом положении. По ее словам, позиция немецкого правительства не совпадает с мнением населения, чье отношение к украинскому кризису остается неоднозначным.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что в настоящее время Европейский союз не обсуждает возможные переговоры с Москвой. Основными направлениями политики объединения остаются поиск способов оказания давления на Россию и продолжение поддержки Украины.