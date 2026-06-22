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17:04, 22 июня 2026Мир

Глава Евросовета отверг дискуссии о переговорах с Россией

Кошта: ЕС обсуждает способы давления на Россию, а не диалог с ней
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) в настоящее время обсуждает не возможные переговоры с Россией, а способы оказания на нее давления и продолжения поддержки Украины. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита ЕС — Молдавия, передает ТАСС.

«К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, отметив, что Москва, по его мнению, не готова к диалогу.

Он также подчеркнул, что Евросоюз «не хочет быть посредником», поскольку стоит на стороне Украины и оказывает ей поддержку.

17 июня стало известно, что офис Кошты установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

Этот факт вызвал недовольство в ЕС. По словам европейских дипломатов, Кошта совершил свою «первую серьезную ошибку». Отмечается, что лидеры ЕС на публике встали на защиту главы Евросовета, однако за кулисами недовольство «было ощутимым». В частности, Кошту сравнили с его предшественником — Шарлем Мишелем, который занимал пост с 2019 по 2024 год и имел репутацию человека, который «перегибает палку и пытается проводить политику, не советуясь со странами-участницами».

Как утверждают источники, в частных беседах президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц давали понять, что «крайне недовольны» действиями Кошты.

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