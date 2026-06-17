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18:45, 17 июня 2026Мир

ЕС вышел на связь с Россией

Reuters: Офис главы Евросовета Косты установил контакты на дипломатическом уровне с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Офис главы Евросовета Антонио Косты в последние недели установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«По существу ничего не обсуждалось. В любом будущем сценарии у Евросоюза есть специфические интересы, которые необходимо будет защищать, поэтому важно иметь налаженные дипломатические каналы с Россией», — сказал европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, ЕС не является посредником, он поддерживает Украину в ее усилиях по достижению справедливого и прочного мира.

Ранее Болгария выступила против части 21-го пакета санкций Европейского союза против Москвы. Уточняется, что причины такого решения Софии неизвестны.

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