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15:28, 17 июня 2026Мир

Страна ЕС выступила против части новых антироссийских санкций

Politico: Болгария выступила против части 21-го пакета санкций ЕС против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария выступила против части 21-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов.

«Болгария дала понять, что выступает против части 21-го пакета санкций ЕС в отношении России», — говорится в материале.

Других подробностей решения Софии издание не приводит.

Агентство ТАСС сообщило, что глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова подтвердила позицию страны против части антироссийских санкций. Речь идет об энергетических санкциях и рестрикциях против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она назвала эти меры контрпродуктивными.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России может запретить въезд на территорию Евросоюза для всех участников специальной военной операции на Украине.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Европейский союз включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. Новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.

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