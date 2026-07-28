Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:00, 28 июля 2026Авто

Россиянам объяснили способ законно увеличить парковочную территорию во дворе

Депутат Якубовский рассказал, что можно расширить парковку во дворе многоквартирного дома
Марина Аверкина

Фото: wirestock / Designed by Magnific

Как жителям многоквартирных домов действовать при нехватке парковочных мест, РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что процесс начинается с определения границ участка и его правового статуса.

Если земля числится в общедомовой собственности, вопрос выносится на голосование. Собственникам необходимо представить план размещения автомобилей, список работ, источники бюджетирования и будущий регламент эксплуатации. Когда вместе с благоустройством утверждаются ограничения, правила пользования участком или установка заграждений, потребуется уже не стандартное большинство, а две трети голосов от числа всех владельцев квартир.

«Самого решения собрания недостаточно, если планируется расширять парковку за счет газона, вырубать деревья, проводить земляные работы или менять существующую схему движения. В таких случаях необходимо учитывать местные правила благоустройства и при необходимости согласовать работы с администрацией, владельцами инженерных сетей и другими уполномоченными органами», — подчеркнул Якубовский.

Парламентарий также уточнил, что стоянка ни при каких условиях не должна блокировать пожарные проезды, подходы к зданию, пешеходные дорожки, двери подъездов и люки колодцев. Кроме того, необходимо соблюсти санитарные нормы и создать условия для маломобильных граждан.

В случае, если участок под парковку принадлежит городу, распоряжаться им самостоятельно нельзя. Требуется обращение в местную администрацию. В такой ситуации решение будет зависеть от градостроительных планов и местных нормативов благоустройства, подытожил парламентарий.

Ранее стало известно, что россиянам предложили выбрать новый дорожный знак. Минтранс готовит специальный знак для стоянки машин, принадлежащих многодетным семьям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша ответила на слова Путина о разделе Украины
    Нетаньяху предрекли участь Зеленского после встречи с Трампом
    Известная телеведущая перенесла операцию
    Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ
    Россиянам сообщили о снижении скидок на один тип машин
    В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине
    Москвичам назвали срок прекращения дождей
    Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии
    Россиянам назвали неочевидные причины дневной сонливости
    В России назвали единственный способ борьбы с атаками ВСУ на мирных граждан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok