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15:09, 24 июля 2026 (обновлено: 15:19, 24 июля 2026)Авто

Россиянам предложили выбрать новый дорожный знак

Минтранс запустил голосование по выбору нового знака для парковки машин многодетных семей
Марина Аверкина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Министерство транспорта Российской Федерации готовит специальный дорожный знак для стоянки машин, принадлежащих многодетным семьям, пишет РИА Новости.

Ведомство планирует официально ввести указатель, чтобы организовать бесплатные парковочные места рядом с социально значимыми объектами: школами и детскими садами, поликлиниками и медцентрами, крупными магазинами и прочими популярными точками притяжения семей с детьми.

Семь вариантов нового знака Минтранс разместил в мессенджере «Макс». Любой желающий может присоединиться к голосованию и выбрать лучший. «Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды», — указано под образцами. Выразить свое мнение можно до 14 августа 2026 года.

Ранее российская премиальная марка Esteo сообщила о включении в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии трех моделей — Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27. Это значит, что теперь при оформлении кредита на эти машины действует скидка 925 тысяч рублей, доступная всем потенциальным покупателям.

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