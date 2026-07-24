Россиянам предложили выбрать новый дорожный знак

Минтранс запустил голосование по выбору нового знака для парковки машин многодетных семей

Министерство транспорта Российской Федерации готовит специальный дорожный знак для стоянки машин, принадлежащих многодетным семьям, пишет РИА Новости.

Ведомство планирует официально ввести указатель, чтобы организовать бесплатные парковочные места рядом с социально значимыми объектами: школами и детскими садами, поликлиниками и медцентрами, крупными магазинами и прочими популярными точками притяжения семей с детьми.

Семь вариантов нового знака Минтранс разместил в мессенджере «Макс». Любой желающий может присоединиться к голосованию и выбрать лучший. «Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды», — указано под образцами. Выразить свое мнение можно до 14 августа 2026 года.

Ранее российская премиальная марка Esteo сообщила о включении в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии трех моделей — Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27. Это значит, что теперь при оформлении кредита на эти машины действует скидка 925 тысяч рублей, доступная всем потенциальным покупателям.