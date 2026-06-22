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08:33, 22 июня 2026Мир

Контакты с Россией застали ЕС врасплох

Politico: В ЕС крайне недовольны тем, что глава Евросовета Кошта установил контакты с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) остался крайне недоволен контактами офиса председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией, который не оповестил лидеров объединения о своем шаге. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Кошта не добился ничего, кроме похвал от лидеров, которых он представляет и от поддержки которых зависит. Однако (...) проявилось недовольство, нараставшее в течение последних нескольких месяцев: многих застали врасплох неожиданные контакты его руководителя аппарата с российскими официальными лицами, нарушившие многолетнее дипломатическое молчание между ЕС и Москвой», — передает издание.

По словам европейских дипломатов, Кошта совершил свою «первую серьезную ошибку». Отмечается, что лидеры ЕС на публике встали на защиту главы Евросовета, однако за кулисами недовольство «было ощутимым». В частности, Кошту сравнили с его предшественником — Шарлем Мишелем, который занимал пост с 2019 по 2024 год и имел репутацию человека, который «перегибает палку и пытается проводить политику, не советуясь со странами-участницами».

Как утверждают источники, в частных беседах президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц давали понять, что «крайне недовольны» действиями Кошты.

17 июня стало известно, что офис Кошты установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

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