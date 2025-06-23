Одна страна Ближнего Востока временно закрыла воздушное пространство

Катар закрыл воздушное пространство для обеспечения безопасности граждан

Власти Катара решили временно закрыть воздушное пространство для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) этого государства Ближнего Востока.

Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе, подчеркнули в пресс-службе внешнеполитического ведомства. В МИД Катара также отметили, что его сотрудники пристально следят за ситуацией и оценивают развитие событий совместно с региональными и международными партнерами. Они пообещали своевременно предоставлять общественности обновленную информацию по официальным каналам.

Ранее власти Ирана предупредили Катар, что американские военные базы в Персидском заливе могут стать для Тегерана целями в случае вмешательства США в конфликт с Израилем. Речь идет о военно-воздушной базе Аль-Удейд, расположенной в 20 километрах от Дохи, базе Военно-морских сил США в Бахрейне, а также американских военных объектах в Кувейте.