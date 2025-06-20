Иран сделал предупреждение Катару

WP: Иран предупредил Катар, что базы США в Персидском заливе могут стать целями

Власти Ирана предупредили Катар, что американские военные базы в Персидском заливе могут стать для Тегерана целями в случае вмешательства США в конфликт с Израилем. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«На этой неделе иранские официальные лица предупредили Катар, что базы США в Персидском заливе станут законными целями в ответ на американское нападение», — говорится в материале.

Как утверждается, речь идет, в частности, о военно-воздушной базе Аль-Удейд, расположенной в 20 километрах от Дохи, базе Военно-морских сил США в Бахрейне, а также американских военных объектах в Кувейте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. По ее словам, глава государства считает, «что есть значительная вероятность переговоров с Тегераном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

13 июня Израиль объявил о начале операции «Народ как лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана, а также сообщил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной масштабной операции израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.