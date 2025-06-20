Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:01, 20 июня 2025Мир

Иран сделал предупреждение Катару

WP: Иран предупредил Катар, что базы США в Персидском заливе могут стать целями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook / Handout via Reuters

Власти Ирана предупредили Катар, что американские военные базы в Персидском заливе могут стать для Тегерана целями в случае вмешательства США в конфликт с Израилем. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«На этой неделе иранские официальные лица предупредили Катар, что базы США в Персидском заливе станут законными целями в ответ на американское нападение», — говорится в материале.

Как утверждается, речь идет, в частности, о военно-воздушной базе Аль-Удейд, расположенной в 20 километрах от Дохи, базе Военно-морских сил США в Бахрейне, а также американских военных объектах в Кувейте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. По ее словам, глава государства считает, «что есть значительная вероятность переговоров с Тегераном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

13 июня Израиль объявил о начале операции «Народ как лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана, а также сообщил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной масштабной операции израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о политическом убежище для Илона Маска

    Назван размер МРОТ в России в следующем году

    Генпрокурор России назвал причины отсутствия фермерских продуктов в сетевых магазинах

    Огромный комок волос достали из желудка четырехлетней россиянки

    В России призвали повысить зарплаты одной категории работников

    Аршавин раскрыл будущее в «Зените»

    Раскрыт необходимый для создания буферной зоны в Сумской области километраж

    В России отреагировали на украинские проекты материнских дронов

    Иран сделал предупреждение Катару

    В одном ресторане на ПМЭФ предложили сет блюд за 25 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости