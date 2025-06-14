Израиль сообщил о ликвидации главных иранских ученых-ядерщиков

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации девяти иранских ученых-ядерщиков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила уничтожение девяти ключевых ученых-ядерщиков на территории Ирана в ходе ракетных атак. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

По сообщению пресс-службы израильских вооруженных сил (ВС), ликвидированные эксперты занимались развитием иранской ядерной программы.

«В ходе операции "Восходящий лев" ВВС Израиля ликвидировали девять ведущих ученых и экспертов на территории Исламской республики. Удар стал возможен благодаря собранным разведданным», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Уточняется, что ликвидированные лица «обладали многолетним опытом в разработке ядерного оружия».

Ранее стало известно, что ВС Ирана сообщили о первых жертвах в военном руководстве страны. Речь идет о двух заместителях главы генштаба по вопросам разведки.