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11:40, 14 июня 2025Мир

Вооруженные силы Ирана сообщили о первых жертвах в руководстве генштаба

ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей главы генштаба Мехраби и Рабани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Первыми жертвами удара Израиля стали двое заместителей начальника генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление военного командования страны.

В сообщении иранских военных указано, что «в результате агрессии со стороны сионистского режима» погибли замглавы генштаба по вопросам разведки Голамреза Мехраби и его коллега Мехди Рабани.

В ночь на 14 июня стало известно, что в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв. Очевидцы наблюдали черный дым, поднимающийся от столичной авиагавани.

Ранее выяснилось, что Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. В направлении израильской стороны было выпущено более 300 дальнобойных ракет.

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