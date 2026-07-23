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14:41, 23 июля 2026 (обновлено: 14:52, 23 июля 2026)Мир

Пентагон заподозрили в замалчивании расходов на войну в Иране

Bloomberg: Сенатор Слоткин обвинила Пентагон в сокрытии полной стоимости войны с Ираном
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Пентагон скрывает полную стоимость войны с Ираном. С таким заявлением выступила сенатор, депутат от Демократической партии Элисса Слоткин, ее слова передает Bloomberg.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа недооценивает стоимость войны с Ираном. Им необходимо быть более прозрачными, прежде чем Конгресс одобрит дополнительное финансирование Пентагона», — отметила сенатор.

Слоткин также уточнила, что она хочет оказать поддержку американским военным, однако для этого ей необходимо увидеть отчетность по тратам оборонного ведомства. По ее данным, примерно 80 миллиардов долларов, которые ранее были выделены Пентагону на ведение боевых действий в Иране, остаются неизрасходованными.

Ранее министр войны США Пит Хегсет и администрация Трампа запросили до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы, чтобы покрыть затраты на войну с Ираном. Отмечается, что полученные средства будут направлены на расширение производственных линий и ускорение поставок востребованных боеприпасов, таких как высокоточные бомбы, гиперзвуковые ракеты и системы борьбы с беспилотниками.

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