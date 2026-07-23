Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:41, 23 июля 2026 (обновлено: 15:25, 23 июля 2026)Забота о себе

Названы преимущества смузи перед соком

Фитохимик Сокольский назвал смузи полноценным перекусом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom

Смузи является полноценным перекусом, тогда как сок — это лишь вода с сахаром. О преимуществах первого перед вторым в беседе с aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии, автор книг по кулинарии Игорь Сокольский.

Так, в смузи съедается плод целиком, а свежевыжатый сок состоит только из его жидкости. Из-за этого первый вариант напитка можно назвать коктейлем из клетчатки, так как он сохраняет в себе все полезное. Блендер разбивает волокна на мелкие частички, но не удаляет их. Благодаря этому смузи превращается в полноценную «еду в стакане».

Выпивая стакан апельсинового сока, продолжил эксперт, человек получает дозу сахара, лишенную «тормозов». Поскольку в нем отсутствует клетчатка, которая замедляла усвоение фруктозы. Сахар мгновенно всасывается в кровь, вызывая резкий скачок инсулина. В смузи же клетчатка работает как губка — замедляет усвоение сахаров, обеспечивая плавное поступление энергии без скачков. Таким образом, после смузи сытость будет длиться около трех часов.

Ранее биохимик Ронда Патрик поделилась рецептом продлевающего жизнь и улучшающего самочувствие смузи. Его можно сделать, если смешать в блендере три стакана капусты кале, 2,5 стакана черники, половинку авокадо, биоактивные добавки (одна мерная ложка сухого сывороточного протеина, один грамм порошка бета-глюкана) и воду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    Россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции
    В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине
    Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России
    Мужчина похудел на 45 килограммов ради интимной жизни благодаря одному продукту
    Постсоветская страна снизила добычу нефти
    В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах
    На Западе оценили советскую ракету 5В55
    Заброшенный под видом беженца в Россию украинский агент раскрыл свой план
    Живущая в США дочь Седоковой рассказала о бедной студенческой жизни
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok