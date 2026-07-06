Биохимик поделилась рецептом продлевающего жизнь смузи

Биохимик Патрик: Полезный смузи можно сделать из капусты кале и черники

Американский биохимик Ронда Патрик поделилась рецептом продлевающего жизнь и улучшающегго самочувствие смузи. Свой совет она озвучила в авторском видеоподкасте.

Полезный смузи, по словам ученой, можно сделать, если смешать в блендере 3 стакана капусты кале, 2,5 стакана черники, половинку авокадо, биоактивные добавки (одна мерная ложка сухого сывороточного протеина, один грамм порошка бета-глюкана) и воду. По словам Патрик, капуста кале богата лютеином, который помогает поддерживать здоровье мозга, магнием, кальцием и витамином К. Черника, продолжила специалист, содержит полифенолы, улучшающие работу мозга даже у людей с умеренным снижением когнитивных способностей.

Патрик добавила, что авокадо заменяет классический для смузи банан и придает блюду кремообразный вкус, а также содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают увеличить усвоение жирорастворимых питательных веществ из капусты. В свою очередь, порошок бета-глюкана, пребиотическая клетчатка, поддерживает здоровье кишечника и снижает уровень «плохого» холестерина, заключила биохимик.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов опроверг популярный миф о цельном молоке. Врач заявил, что употребление цельного молока не вредит сердечно-сосудистой системе.

