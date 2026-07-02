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Забота о себе
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15:31, 2 июля 2026Забота о себе

Врач опроверг популярный миф о цельном молоке

Гастроэнтеролог Вялов: Цельное молоко снижает риск возникновения гипертонии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что употребление цельного молока не вредит сердечно-сосудистой системе. Этот популярный миф он опроверг в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, согласно исследованиям ученых, цельное молоко, напротив, снижает риск возникновения гипертонии. Также напиток защищает от сахарного диабета, поскольку биоактивные пептиды в его составе улучшают чувствительность к инсулину, написал доктор.

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При этом обезжиренное молоко негативно влияет на здоровье, подчеркнул врач. В частности, оно повышает риск возникновения ишемической болезни сердца. «Норма — две-три порции молочных или кисломолочных продуктов в день», — добавил Вялов.

Ранее кардиолог Дэвид Мин рассказал, какие фрукты необходимо употреблять при высоком артериальном давлении. Людям с этой проблемой он посоветовал включить в рацион яблоки.

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