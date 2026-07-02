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Забота о себе
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08:30, 2 июля 2026Забота о себе

Врач назвал четыре самых полезных при высоком давлении фрукта

Кардиолог Мин: Яблоки и апельсины помогают нормализовать давление и уровень холестерина
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Кардиолог Дэвид Мин назвал четыре самых полезных при высоком артериальном давлении фрукта. Его слова приводит Daily Mirror.

В этот список врач включил яблоки, авокадо, чернику и апельсины. Он уточнил, что яблоки благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов помогают нормализовать давление и уровень холестерина. Авокадо богато полезными ненасыщенными жирами, а черника помогает поддерживать здоровье сосудов. Апельсины, в свою очередь, содержат флавоноиды, которые могут положительно влиять на давление, уровень холестерина и воспалительные процессы.

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«Ряд исследований показал, что употребление фруктов может снизить риск сердечного приступа, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Мин. Он также напомнил, что для профилактики болезней сердца важно соблюдать сбалансированную диету, поддерживать физическую активность, не курить и контролировать артериальное давление.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о продуктах, которые повышают давление. По его словам, гипертоникам следует быть осторожными с солеными огурцами, чипсами и всеми блюдами, которые содержат много соли.

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