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15:43, 30 июня 2026Забота о себе

Врач перечислил способные повысить артериальное давление продукты

Кардиолог Кондрахин: Повысить давление помогут соль, сахар и кофеин
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Артериальное давление при гипотонии можно повысить не только медикаментозными способами. О том, как это сделать, в беседе с RT рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В первую очередь он порекомендовал увеличить объем потребляемой воды, чтобы она давила на стенки сосудов и вызывала приток крови. В этом поможет соль, которая эту воду задерживает.

«Соленые огурцы, селедка, чипсы — все то, что содержит соль. Черный хлеб с солью окажет тоже благотворное воздействие. Либо минеральная вода с повышенным содержанием солей», — пояснил он.

Кратковременное облегчение могут дать продукты с содержанием кофеина: какао, кофе и чай. При этом, отметил эксперт, чай содержит танины, которые блокируют сосуды и вызывают в них спазм.

Также врач отметил эффект от сахара, который втягивает воду в кровеносное русло.

Ранее кардиолог дал россиянам несколько советов для здоровых сосудов. В первую очередь необходимо отказаться от курения.

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