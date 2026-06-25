Россиянам дали шесть советов для здоровых сосудов

Кардиолог Васильева посоветовала отказаться от курения ради здоровых сосудов

Кардиолог Ирина Васильева дала шесть советов, которые помогут сохранить сосуды здоровыми на протяжении долгого времени. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, Васильева призвала отказаться от курения. Дело в том, что сигареты приводят к химическому ожогу эндотелия — внутренней выстилки сосудов, который вызывает их мгновенный спазм и воспаление. Во-вторых, доктор посоветовала не пить алкоголь, поскольку безопасной для сердечно-сосудистой дозы спиртных напитков системы не существует.

Третий совет врача — строго контролировать артериальное давление. В-четвертых, важно нормализовать вес и регулярно заниматься физической активностью. Так, в неделю стоит выделять 150 минут на аэробные упражнения и добавить к ним силовые тренировки, написала специалистка.

В-пятых, Васильева призвала соблюдать DASH-диету, которая предполагает ограничение соли, получение большого количества калия из овощей и зелени, а также употребление цельнозерновых продуктов и качественного белка. В заключение она порекомендовала отказаться от БАДов в пользу статинов или гипотензивных препаратов, если в них есть необходимость.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк рассказала о негативном влиянии жары на сердечно-сосудистую систему. Она посоветовала не появляться на улице с 12 до 16 часов, когда наблюдается пик солнечной активности.