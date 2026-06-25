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Забота о себе
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09:35, 25 июня 2026Забота о себе

Россиянам дали шесть советов для здоровых сосудов

Кардиолог Васильева посоветовала отказаться от курения ради здоровых сосудов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Ирина Васильева дала шесть советов, которые помогут сохранить сосуды здоровыми на протяжении долгого времени. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, Васильева призвала отказаться от курения. Дело в том, что сигареты приводят к химическому ожогу эндотелия — внутренней выстилки сосудов, который вызывает их мгновенный спазм и воспаление. Во-вторых, доктор посоветовала не пить алкоголь, поскольку безопасной для сердечно-сосудистой дозы спиртных напитков системы не существует.

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Третий совет врача — строго контролировать артериальное давление. В-четвертых, важно нормализовать вес и регулярно заниматься физической активностью. Так, в неделю стоит выделять 150 минут на аэробные упражнения и добавить к ним силовые тренировки, написала специалистка.

В-пятых, Васильева призвала соблюдать DASH-диету, которая предполагает ограничение соли, получение большого количества калия из овощей и зелени, а также употребление цельнозерновых продуктов и качественного белка. В заключение она порекомендовала отказаться от БАДов в пользу статинов или гипотензивных препаратов, если в них есть необходимость.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк рассказала о негативном влиянии жары на сердечно-сосудистую систему. Она посоветовала не появляться на улице с 12 до 16 часов, когда наблюдается пик солнечной активности.

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