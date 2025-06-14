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02:57, 14 июня 2025Мир

Иран начал военную операцию против Тель-Авива. В сторону Израиля полетели сотни баллистических ракет

Иран начал военную операцию против Израиля после атак на ядерные объекты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gideon Markowicz / Reuters

Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по своей территории. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак.

Всего на момент написания новости было выпущено более 300 дальнобойных ракет. Под удар попали здания министерства обороны и министерства экономики Израиля. Также атаке подверглись финансовый центр Тель-Авива, авиабаза Тель-Ноф, газовая платформа у побережья Газы и несколько точек возле Хайфы. Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) уточнил, что целями также стали центры производства ракет и другого военного оборудования.

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Иран и Израиль обменялись ударами по ядерным объектам

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского предприятия в Натанзе, уточнив, что надземная часть завода, а также электроинфраструктура на объекте была уничтожена, но уровень радиации за пределами предприятия находится в норме.

После этого появилась информация о поражении одного из израильских ядерных объектов исследовательского центра в городе Димона на фоне ответной атаки Ирана. Тель-Авив официально не комментировал эти сведения, данных о возможной утечке радиации нет.

Иран способен обстреливать противника широким спектром вооружений

Иран мог атаковать объекты на территории Израиля минимум пятью типами баллистических ракет. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров. Он указал, что Тегеран не подписывал никаких ограничивающих договоров. Как следствие, теперь на вооружении Ирана стоит широкий спектр ракет средней дальности, способных преодолеть расстояние свыше тысячи километров — «Шахаб-3» и «Гадр-110», «Эмад», «Седжиль» и гиперзвуковые «Фаттех» («Фатех»).

Видео: Shot / Telegram

Также в сети появились кадры уничтожения вертолетами беспилотников «Шахед» (Shahed-136). Иран запускает их в надежде перегрузить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол», заставляя расходовать дорогостоящие боеприпасы для уничтожения дешевых ударных дронов.

Иран не определился с названием операции

В различных иранских источниках обстрел называется по-разному. КСИР сообщает, что наносит удары в рамках операции «Суровое возмездие». В свою очередь, государственное информагентсво IRNA пишет про операцию «Правдивое обещание 3».

За несколько часов до этого Израиль начал операцию «Ам Калави» («Нация львов») и атаковал десятки военных объектов в различных районах Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, что целью атаки является попытка «устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима».

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Однако, по информации турецкого издания Clash Report, сложившаяся ситуация способна привести к обратному эффекту и Иран проведет ядерное испытание в ближайшие часы. При этом оговаривается, что эти сведения поступили от неназванного источника и не могут быть подтверждены либо опровергнуты.

В мире отреагировали на обмен ударами Израиля и Ирана

Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать посреднические услуги между Израилем и Ираном для недопущения эскалации напряженности. Об этом он заявил в телефонном разговоре с Нетаньяху. При этом глава государства указал, что Россия осуждает действия Израиля, нарушившего Устав ООН и международное право.

Президент США Дональд Трамп высказался более прагматично, понадеявшись, что удары Израиля по Ирану благоприятно скажутся на мировых рынках. «Я думаю, в конечном счете это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно — и должно оказать на него самое положительное влияние», — сказал он.

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