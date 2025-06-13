Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 13 июня 2025Мир

В Израиле подтвердили атаку по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана

Армия Израиля подтвердила, что атаковала ядерный объект Ирана в районе Исфахана
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Истребители Военно-воздушных сил Израиля атаковали ядерный объект иранского режима в районе Исфахана под точным руководством разведывательного отделения», — отмечается в публикации.

До этого ЦАХАЛ предупредил граждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Утверждается, что ВВС страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с главой России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран ответит на удары Израиля по территории государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел переговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

    В Иране заявили об уничтожении новейшего истребителя ВВС Израиля

    Представителю ЦАХАЛ пришлось прервать брифинг из-за атаки Ирана

    В США заявили о ликвидации Израилем всех участников переговоров с Трампом от Ирана

    Макрон пообещал поддержать Израиль в случае ответного удара Ирана

    ЦАХАЛ заявил о запуске Ираном ракет в направлении Израиля

    В Израиле подтвердили атаку по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана

    В центральной части Ирана произошел мощный взрыв

    Президент Ирана пообещал ответ на удары Израиля

    Стало известно о судьбе находившегося в Иране продюсера Бондарчука

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости