В Израиле подтвердили атаку по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана

Армия Израиля подтвердила, что атаковала ядерный объект Ирана в районе Исфахана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Истребители Военно-воздушных сил Израиля атаковали ядерный объект иранского режима в районе Исфахана под точным руководством разведывательного отделения», — отмечается в публикации.

До этого ЦАХАЛ предупредил граждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Утверждается, что ВВС страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с главой России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран ответит на удары Израиля по территории государства.