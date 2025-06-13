Президент Ирана пообещал ответ на удары Израиля

Президент Ирана Пезешкиан: Израиль получит соответствующий ответ на удары

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с главой России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран ответит на удары Израиля по своей территории. Об этом говорится в заявлении на сайте пресс-службы Пезешкиана.

«Нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, президент Ирана также указал, что Тегеран никогда не стремился к ядерному оружию и готов доказать это международным организациям.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонные разговоры с Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры состоялись в связи с «опасным обострением обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана».